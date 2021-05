Cartelera del Carnaval de “El Yale” 2021 en Acatlán Oaxaca

-Será del 14 al 16 de mayo con el tema “Diosas del Caribe”

David Higareda

A través de redes sociales se lanzó la cartelera oficial del Carnaval de “El Yale” 2021 en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.

Y a pesar de que sigue la alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19, en algunos lugares ya se han reactivado la mayoría de eventos sociales, como los carnavales .

En esta ocasión celebran la 2da edición de este carnaval el cual lleva por tema “Diosas del Caribe” y se realizará del 14 al 16 de mayo.

Entre las actividades a destacar son:

– Viernes 14 de Mayo: Quema del mal humor y recorrido de los Reyes del Carnaval.

– Sábado 15 de Mayo: Coronación de los Reyes y presentación de Yesenia “La Prieta Azabache”

– Domingo 16 de Mayo: Desfile de la Corte Real con carros alegóricos y Baile del Carnaval con las presentaciones de Luis Kazanova y su Fuerza Tropical; y la presencia de Sammy “El Rayo”.

El comité organizador invita a la ciudadanía a que asistan y se diviertan, acatando todas las medidas de salud.

