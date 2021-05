Apuesta Toño Amaro por el rescate de programas sociales que reconocían a las mujeres y hombres

-Fortalecer los apoyos a adultos mayores y jóvenes, su prioridad

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El candidato a diputado federal por el Distrito 01 con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec de la coalición “Va por Oaxaca”, Antonio Amaro Cancino apostó por el rescate y fortalecimiento de programas que reconocían a las mujeres y hombres de México.

Destacó que proyectos como Prospera, Procampo entre otros fueron parte fundamental de la sociedad, por lo que aseguró que desde la Cámara Baja del Congreso de la Unión pugnará para su rescate.

“Fue un programa -Prospera- que hacía un amplio reconocimiento a la mujer por las labores y la participación en el ámbito del hogar, la educación y la salud”, destacó el candidato quien ha recorrido gran parte de la Cuenca del Papaloapan en estas cuatro semanas de campaña.

Seguro de su triunfo este 06 de junio, Amaro Cancino recordó que la mujer Prospera tenía la posibilidad de la participación y el empoderamiento.

Con dicho programa al menos 10 millones de personas fueron beneficiadas con recursos por arriba de los dos mil 500 y más de nueve mil pesos al mes, lo que garantizaba no sólo la canasta básica para las familias sino también oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes pudieran estudiar.

Hoy, con los proyectos impulsados por este gobierno federal sólo 3.3 millones de jóvenes reciben becas denominadas Benito Juárez que no superan los 800 y mil 600 pesos.

Aunque consideró que es importante fortalecer dichos apoyos y los de los adultos mayores, quienes hoy más que nunca requieren de pensiones dignas, señaló que es importante también fortalecer programas como el Procampo y otros, los cuales también brindaban una venta de oportunidad a los hombres.

El candidato de la coalición “Va por Oaxaca”, pugno por impulsar reformas que ayuden a las y los oaxaqueños a mejorar su calidad de vida.

