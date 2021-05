Aprueban panteón ejidal en Tuxtepec

-Se aprobó de forma unánime en Sesión de Cabildo

Comunicado

Con fundamento del Reglamento Interior del Ayuntamiento, del Reglamento Municipal de Panteones de San Juan Bautista Tuxtepec y a solicitud de ejidatarios de Arroyo Pepesca, se aprobó de forma unánime en Sesión de Cabildo la apertura de un cementerio, en respuesta al interés por sepultar a sus seres queridos en su propia localidad y no trasladarles a otro punto del municipio.

La decisión atiende a la garantía de dar una adecuada sepultura a quienes han partido y a que este tema está vinculado a la salud ciudadana, en mayor medida durante la pandemia por COVID-19.

Este panteón será administrado por los propios ejidatarios.

