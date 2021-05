Aprueba IEEPCO registro de candidaturas de Fuerza por México

Oaxaca, Oaxaca.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en sesión especial aprobó el registro de forma supletoria de las candidaturas a concejalías a los ayuntamientos postuladas por el partido Fuerza por México, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, e el estado de Oaxaca.

Y es que, en la sesión extraordinaria iniciada el pasado tres de mayo y concluida el cuatro del mismo mes, se emitió el acuerdo IEEPCO-CG-57/2021, en el cual, además de aprobarse las candidaturas que contenderán el próximo 6 de junio, se determinó reservar las candidaturas postuladas por Fuerza por México para que en un plazo de 12 horas, subsanara los requisitos omitidos, en relación a las cuotas de acciones afirmativas, específicamente en lo relativo a las personas mayores de 60 años, lo anterior a fin de que el IEEPCO pudiera pronunciarse respecto de todas las solicitudes de registro presentadas por el partido.

Así, el cuatro de mayo el Partido Fuerza por México presentó la documentación relativa a solicitudes de registro de candidaturas, a fin de dar cumplimiento con la cuota de personas mayores de 60 años; una vez presentada la documentación, la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes del Instituto Electoral, verificó el cumplimiento de las solicitudes correspondientes de acuerdo con lo establecido en la normativa electoral.

De esta forma, y mediante acuerdo IEEPCO-CG-59/2021, el Consejo General aprobó el registro de 49 mujeres y 49 hombres, con sus respectivas planillas, que estarán buscando un cargo de elección popular por este partido político.

Respecto al cumplimiento de las cuotas y el principio de paridad, el acuerdo señala que, en las 98 planillas registradas cuentan con: 506 candidaturas indígenas o afromexicanas; 240 candidaturas de personas jóvenes; 124 candidaturas de personas adultas mayores de 60 años; 60 candidaturas de personas con discapacidad; y 36 candidaturas pertenecientes a personas de la diversidad sexual.

Asimismo, tres de sus candidaturas incumplieron con el periodo constitucional establecido para la reelección y/o elección consecutiva, en el municipio de Chahuites y Santiago Tapextla; en ese sentido, se requirió al Partido Fuerza por México, para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de la aprobación y notificación del presente acuerdo, acrediten o sustituyan las candidaturas correspondientes, a fin de que completen sus planillas y evitar dejar los espacios en blanco.

