Aplicarán más de 56 mil vacunas contra Covid en 30 municipios de valles centrales

-Se habilitaron 14 sedes, 4 de ellas estarán en la capital oaxaqueña

Daniel Avendaño

Oaxaca, Oaxaca.- Serán más de 56 mil dosis de vacunas contra el Covid las que se aplicarán en 30 municipios de la región de los valles centrales, a personas entre 50 y 59 años de edad, para ello las autoridades han designado 14 puntos de vacunación, de los cuales 4 de ellos estarán en la capital oaxaqueña.

Los municipios que participarán en esta jornada de vacunación son Soledad Etla, Villa de Etla, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca, San Jacinto Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, San Sebastián Tutla, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca de Juárez, entre otros.

En la capital oaxaqueña las sedes que se habilitaron fueron la explanada de la región militar de Ixcotel, la explanada municipal de la Agencia de Dolores, la Explanada de la facultad de arquitectura de la UABJO y el Instituto Tecnologico de Oaxaca (ITO).

En la explanada municipal de la Agencia de San Francisco Tutla acudirán personas pertenecientes al municipio de Santa Lucía del Camino, en el salon de usos múltiples de Villa de Etla se atenderá a los municipios de Villa de Etla, Magdalena Apasco, San Juan del Estado, San Andrés Zautla, Reyes Etla, San Tomás Mazaltec, San Agustín Etla, San Juan Bautista Guelache.

Otro punto será en la explanada municipal de Soledad Etla, en este lugar atenderán a los municipios de Soledad Etla, Guadalupe Etla, Nazareno Etla, mientras que en la casa de la cultura de San Pablo Huitzo se atendrá a la población de San Pablo Huitzo, Santiago Suchilquitongo, San Jerónimo Sosola, San Bautista Jalyacatlán, en la unidad deportiva de San Sebastián Tutla se la aplicarán personas de San Sebastián Tutla y Santa Cruz Amilpas.

En la Agencia municipal de Esquipulas Xoxo serán vacunados los habitantes de Santa Cruz Xoxocotlán, uno mas será en CESSA de Tlalixtac de Cabrera donde los habitantes de este municipio serán atendidos, en el techado municipal de San Francisco Telixtlahuaca le tocará a los pobladores de ese municipio y de Santiago Tenango, el ultimo punto se ubicará en la explanada municipal de San Lorenzo Cacaotepec donde se atenderán aparte de los locales a las personas de San Pablo Etla y San Felipe Tejalápam.

La autoridad señaló que las personas deberán acudir al punto de vacunación más cercano a su domicilio y llevar el expediente de vacunación previamente requisitado además de una copia de la credencial de elector y la CURP; el jueves 6 de mayo iniciará la jornada a las 10 de la mañana, al biológico que se aplicará es la de Pfizer.

A pesar de que se hizo el llamado a no realizar filas anticipadas, desde la tarde de este miércoles en algunas sedes, principalmente en la ciudad de Oaxaca, varias personas llegaron para apartar su lugar y ser de las primeras en recibir la vacuna, se estima que hay más de 9 millones de personas de 50 a 59 años en todo el territorio nacional, también recomendaron que aún después de recibir la primera dosis deben mantener los cuidados y medidas sanitarias de prevención.

