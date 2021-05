Aparece con vida periodista Francisco Ramírez Padilla, confirman familiares

-Familiares reportan que estado de salud del reportero es bueno.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Familiares de Francisco Ramírez Padilla, confirmaron que el periodista apareció con vida y que se encuentra bien de salud, la información fue publicada por el diario “Tiempo de Oaxaca”, medio en el que labora, hasta el momento no se ha dado a conocer en dónde y en qué situación estuvo Paco Padilla.

Felipe Ramírez Padilla, hermano del reportero fue quien confirmó la información, luego de haber permanecido desaparecido durante seis días, situación que generó críticas de los familiares hacia la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), debido al lento avance de las investigaciones.

Durante la sesión de la diputación permanente de este miércoles, fue presentada una propuesta para exhortar al titular de la FGEO Arturo Peimbert Calvo, con la finalidad de que realice las acciones de búsqueda y localización del periodista oaxaqueño Francisco Ramírez Padilla.

Cabe recordar que Paco Padilla desapareció el viernes 30 de abril alrededor de las diez de la noche cuando salió a comprar a una tienda cerca de su domicilio en el municipio de San Jacinto Amilpas, por estos hechos el gremio periodístico exigió a las autoridades que se realizaran labores de búsqueda para dar con su paradero.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario