Solicitó Laura Estrada Mauro debate público al IEEPCO

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La candidata a la diputación local por el distrito 02, Laura Estrada Mauro, presentó ante IEEPCO, la solicitud para participar en un debate público con los candidatos a la diputación local.

Todo esto en apego al artículo 155 Fracción 1. de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

Como parte del ejercicio de informar a la ciudadanía, manifestó que es necesario discutir y compartir las ideas.

Además informar a la población del distrito 02 de cada una de las propuestas que llevarán al Congreso del Estado y que sean ellos los que decidan el próximo 6 de junio, pero con conocimiento, que nadie los engañe

Comentarios

