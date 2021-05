Regresan hechos violentos a Tuxtepec

-Hasta el momento se habla de un ejecutado y un herido

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles 5 de mayo regresaron los hechos violentos a Tuxtepec, luego de que por meses no se presentaran ejecuciones en este municipio perteneciente a la Cuenca del Papaloapan.

Los hechos se registraron atrás del tecnológico de Tuxtepec, en donde a decir de vecinos y de videos en redes sociales, fueron varias las detonaciones que se presentaron, y hasta el momento se habla de una persona ejecutada y un herido.

Posterior al ataque, peritos de la Vicefiscalía de la Cuenca del Papaloapan, acordonaron la zona para iniciar las investigaciones necesarias.

Hasta el momento las autoridades no han informado más detalles sobre este hecho delictivo.

La Cuenca del Papaloapan, en especial Tuxtepec ha vivido un clima de inseguridad en los últimos años, en donde en ocasiones se reportaban hasta 5 o 6 ejecuciones en un día, situación que preocupaba a las familias del municipio.

