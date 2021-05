Otra vez activa MULTI bloqueos en la capital, denuncian incumplimiento del gobierno federal y estatal

-Exigen que se cumplan los acuerdos para garantizar el regreso de las familias desplazadas de Tierra Blanca, Cópala

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Una vez más el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), bloqueó el crucero de Hacienda Blanca en la región del valle de Oaxaca, esto debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales y federales a su pliego de demandas, entre la que destaca el incumplimiento de los acuerdos para el retorno seguro de las familias desplazadas de Tierra Blanca, Copala.

En su pliego petitorio los manifestantes denuncian que las autoridades federales y estatales no han podido garantizar el retorno seguro de las familias que fueron desplazadas de manera violenta de la comunidad de Tierra Blanca, Cópala, así como tampoco han logrado instalar una base de la Guardia Nacional en esa zona, para garantizar la seguridad de los pobladores.

Por todo esto hicieron el llamado una vez más al Gobernador Alejandro Murat y al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para que den cumplimiento a los acuerdos que se dieron en la visita del SubSecretario de Gobernación Alejandro Encinas a la zona del conflicto, también piden que se instale una mesa de trabajo para el retorno de las familias desplazadas.

El bloqueo a este crucero afectó de manera considerable la circulación en la zona, generando que los automovilistas tuvieran que buscar rutas alternas para entrar o salir de la zona conurbada, cabe mencionar que el crucero de Hacienda Blanca se ubica rumbo a la salida a la Ciudad de México.

