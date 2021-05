Legislaré para que se garantice el derecho a la salud para todos: Pepe Villamil

-Cada día somos más en esta gran Alianza que me motiva a seguir adelante en esta contienda que ganaré el 6 de junio.

-Agradezco el recibimiento y apoyo que me dieron en las colonias Santa Fe, Reencuentro y Siglo XXI.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- “Estoy motivado por el respaldo de la gente, del pueblo de Tuxtepec que no duda en mostrar su simpatía y apoyo hacía mi candidatura y hacia toda la fórmula de este partido que piensa diferente, que quiere gobernar diferente, que tiene ejes bien definidos para legislar desde la Cámara Local de Diputados de Oaxaca y desde la Presidencia Municipal para que quienes vivamos en esta tierra oaxaqueña logremos el Tuxtepec que se merecen los tuxtepecanos”, afirmó el candidato a la Diputación por el Distrito 02 Pepe Villamil.

“Vivimos momentos difíciles, por la pandemia de Covid-19 con miles de infectados en nuestro estado y nuestro municipio, enlutando a muchas familias, demostrándonos que hace falta hacer más en el rubro de salud, yo desde la tribuna presentaré iniciativas para que el Gobierno destine más recursos y programas para garantizar este derecho de todos los mexicanos”, detalló.

“Esta es una de las iniciativas que presentaré como Diputado Local y que hoy expuse a mis amigas y amigos de las colonias Santa Fe, Reencuentro y Siglo XXI al continuar con mi campaña a pie visitando los hogares, saludando al pueblo, viendo como con el paso de los días se suma más y más gente a esta gran Alianza que se esta consolidando para alcanzar el desarrollo y una vida digna para los habitantes de Tuxtepec y de todos los municipios que conforman este Distrito Electoral”, enfatizó.

Te invito para que este 6 de junio votes por el Partido Nueva Alianza, votes por Pepe Villamil, yo no te defraudaré.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario