Invitan a participar en el concurso nacional El Niño y la Mar

-En esta ocasión el tema principal del concurso es “Los 200 años de la Armada de México”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de mayo de 2021-. Niñas y niños de 6 a 12 años de edad, tienen la oportunidad de participar en el XLIV Concurso Nacional de Pintura Infantil “El Niño y la Mar”, que al igual que el año pasado, recibirá los trabajos de manera digital.

De forma anual se organiza este certamen como parte de los eventos conmemorativos al 1 de junio, Día de la Marina, en el objetivo de fomentar en la niñez un acercamiento a las expresiones creativas a través de la pintura, para promover por medio del arte, la construcción de una conciencia ecológica-marítima.

En esta ocasión el tema principal del concurso es: “Los 200 años de la armada de México”, por lo que se invita a las y los participantes a abordar cualquier modalidad relacionada con este título.

Todos los trabajos de las y los estudiantes de 6 a 12 años de edad, se deberán de enviar de manera digital, en formato jpg, con una resolución de 300 dpi (puntos por pulgada), de forma clara y legible al correo electrónico: [email protected].

En Oaxaca, los integrantes del jurado calificador conformado por especialistas y el representante de la 12º Zona Naval Militar con sede en Salina Cruz, evalúan la creatividad, originalidad, mensaje e interpretación en cada creación artística.

De acuerdo con las bases del XLIV Concurso Nacional de Pintura Infantil “El Niño y la Mar”, la fecha de plazo para recepción de dibujos es hasta el próximo 18 de junio, las y los interesados podrán participar con un solo trabajo (dibujo o pintura), mismo que deberá ser una idea original.

Únicamente podrán utilizar acuarelas, crayones, óleo, lápices de color, gises, plumones o pincelines; en papel ilustración, cartulina, cascarón o cartoncillo. La medida de la pintura será de 57 x 36 centímetros y no deberán de incluir o aparecer palabras englobadas, leyendas o texto alguno en la obra.

Para mayores informes sobre las bases de este concurso, los interesados podrán consultar la convocatoria, en la página de internet www.gob.mx/semar, o bien podrán comunicarse a los teléfonos 56 24 65 00, extensión 7686, y del interior de la República al 800 62 74 621.

En Oaxaca se encuentra disponible el servicio de chat en línea en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo y el teléfono 800 433 76 15, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

