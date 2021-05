Habitantes de Santa Catarina Mechoacan, piden auditoría para sus autoridades

-Denuncian a sus autoridades de desvío de recursos y realizar “obras fantasmas”

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de pobladores del municipio de Santa Catarina Mechoacan, se manifestaron la mañana de este miércoles en la avenida Juárez frente a “Casa oficial” para denunciar al edil Tomás Quiroz García, de cometer un presunto desvío de recursos.

Agregaron que el presidente municipal se niega a dar una explicación sobre el uso de los recursos públicos que recibe el ayuntamiento, incluso dijeron desconocer cuánto es lo que reciben de presupuesto cada año para obra pública y apoyos sociales, los manifestantes mencionaron que el edil ha utilizado los recursos públicos para beneficio personal y de su familia.

Por todo esto piden que se realice una auditoría al gobierno municipal, así como la intervención de las autoridades del gobierno del estado, para que se le explique a la población cuánto recurso recibe el ayuntamiento y en qué se han estado utilizando, señalaron que si el edil es responsable, que se le sancione conforme a la ley.

Y es que dijeron que Santa Catarina Mechoacan carece de servicios como agua potable, electrificación, pavimentación de calles y otras necesidades, por ello reiteraron el llamado al gobernador Alejandro Murat y a la SEGEGO para que intervengan en este asunto, finalmente dieron a conocer que en caso de no ser atendidos, intensificarán sus protestas en la capital oaxaqueña, incluso amagan con no permitir la instalación de las casillas el próximo seis de junio.

