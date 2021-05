Explota camioneta con pirotecnia durante arranque de campaña en Santa Cruz Amilpas

-El incidente dejó cinco personas heridas de gravedad, entre ellas dos menores

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Cinco personas con heridas de gravedad, entre ellas dos menores, fue el saldo de la explosión de pirotecnia que transportaba una camioneta que se dirigía a un acto de apertura de campaña del candidato independiente Cristian Baruch Castellanos en el municipio de Santa Cruz Amilpas.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) el presunto responsable de este incidente es el candidato independiente y es que Baruch Castellanos tuvo la iniciativa de llamar a la población a su acto de arranque de campaña con pirotecnia, la cual era trasladada en una camioneta tipo pick up, la unidad circulaba sobre la calle principal de la población cuando los explosivos estallaron.

Los primeros reportes dieron a conocer que cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad, quienes fueron trasladados al hospital civil para que recibieran atención médica, cabe mencionar que presentaron quemaduras en varias partes del cuerpo, además varias personas que se encontraban en el lugar resultaron lesionados.

Al lugar arribó el cuerpo de bomberos para sofocar el incendio que provocó el estallido de los explosivos, también llegaron elementos de las fuerzas estatales de seguridad y peritos del Instituto de Ciencias Forenses para indagar los motivos del percance, por su parte el jefe del cuerpo de bomberos Manuel Maza, comentó que el incidente fue causado por un manejo inadecuado en el uso de la pirotecnia, por lo que dijo que debe fincarse sanciones contra los responsables.

