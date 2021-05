Este martes Oaxaca registró 98 contagios nuevos y 12 decesos por COVID-19

-La entidad registra una ocupación hospitalaria menor al 20%

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de mayo de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informan que hay una tendencia a la baja en casos activos de COVID-19, entre ambulatorios y hospitalizados, al registrar 269 pacientes que enfermaron en los últimos 14 días.

Sin embargo, para que este comportamiento de la pandemia continúe descendiendo es necesario que la población no descuide las medidas sanitarias, y respete en todo momento el uso de cubrebocas y distanciamiento social.

Así lo informó la jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los SSO, Argelia Julián Aquino, durante el informe técnico diario de la emergencia sanitaria, en donde precisó que en las últimas 24 horas se notificaron 12 nuevos decesos y 98 contagios, para un global de tres mil 507 fallecimientos y 46 mil 114 casos acumulados.

Detalló que a la fecha se tiene un total de 75 mil 240 notificaciones, de las cuales en 24 mil 614 se descartó la presencia del virus y cuatro mil 512 personas están como sospechosas, asimismo, se han recuperado 42 mil 338 pacientes que se contagiaron de la enfermedad.

Agregó que los casos nuevos reportados este día se encuentran ubicados en 34 municipios, principalmente en Oaxaca de Juárez, zona que contabilizó 34 pacientes, en segundo lugar se ubica la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con nueve contagios, San Pedro Mixtepec Distrito 22 con seis, así como Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino con cinco cada uno; el resto cuatro, tres, dos y un caso.

Añadió que Valles Centrales acumuló un total de 31 mil 488 positivos y mil 838 muertes, seguido del Istmo con tres mil 859 y 579 perdidas fatales, Tuxtepec dos mil 889 y 346 decesos, Costa dos mil 320 y 244 fallecimientos, Mixteca tres mil 932 y 340 muertes, Sierra mil 626 y 160 decesos.

Señaló que el nuevo coronavirus se sigue presentando mayoritariamente en varones, con 24 mil 307 positivos, de los cuales dos mil 272 han fallecido; respecto al sexo femenino se reporta 21 mil 807 confirmados y mil 235 decesos.

La funcionaria mencionó que el grupo de edad en relación a las víctimas fatales, la mayor incidencia corresponde a las personas de 65 años de edad con un total de mil 660 fallecimientos, principalmente con diagnósticos de diabetes e hipertensión arterial.

Hizo hincapié que del total de confirmados siete mil 647 personas han requerido atención hospitalaria y 38 mil 467 han cursado la sintomatología en aislamiento domiciliario, con el seguimiento del padecimiento por el personal médico.

Con respecto a las y los pacientes internados, comentó que hay un total de 109 personas en todo el sector Salud, 16 fueron ingresados en las últimas 24 horas, para un total de 18.4% de ocupación hospitalaria de manera general; cuatro nosocomios reportan el 100% de su capacidad.

Finalmente, Julián Aquino reiteró el llamado a robustecer las medidas de protección emitidas por los SSO, con el fin de evitar el incremento de contagios de la enfermedad y ante cualquier emergencia llamar al 911.

