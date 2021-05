Este 6 de Mayo arrancará vacunación a personas de 50 a 59 años en Oaxaca de Juárez

-La facultad de arquitectura, la agencia de Dolores, el ITO y las canchas de la base militar se habilitaron como sedes

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este seis de Mayo se iniciará con la aplicación de la vacuna contra el Covid a las personas de 50 a 59 años, quienes previamente se registraron en la plataforma del gobierno federal, para esta jornada se habilitaron cuatro sedes, el aviso fue dado a conocer por el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín.

Las sedes que se habilitaron son la facultad de arquitectura de la UABJO, la agencia de Dolores, el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) y él área de las canchas de la zona militar, cabe mencionar que no se dio a conocer el número de dosis y de qué laboratorio es el biológico que se aplicará a este grupo de personas.

La Delegación de la Secretaría de Bienestar pide que para agilizar el proceso de vacunación de las personas de 50 a 59 años, deberán presentar el expediente de vacunación que generó el sistema al momento de registrase en la plataforma; el documento ya trae escrito el nombre, la CURP y el número de folio, asimismo se pide que al acudir a recibir su vacuna porten adecuadamente el cubrebocas y se guarde la sana distancia.

Finalmente el edil dijo que a pesar de recibir la vacuna, se deben seguir aplicando las medidas de prevención sanitarias, al resto de la población le pidió paciencia para recibir su vacuna contra el Covid.

