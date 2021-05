Doña Mary “la Istmeña” ya forma parte de “La Voz Senior” México 2021

-Originaria del Istmo de Tehuantepec Oaxaca, se integró al equipo de Yahir

Este martes, dentro del programa de las audiciones de “La Voz Senior” México 2021, la participante “Doña Mary La Itsmeña” logró cautivar a los coach, principalmente a Yahir, que fue al equipo donde se integró.

Originaria del Istmo de Tehuantepec Oaxaca, en Isla y Rodríguez Clara Veracruz, se le quiere y se le respeta, siempre portando sus trajes regionales, siempre con una sonrisa y luchando día a día por salir adelante sin importarle las adversidades, vivió muchos años en Juan Rodríguez Clara y ahora con orgullo pisa uno de los escenarios más importantes para todo artista La Voz Senior.

“La Istmeña” ó “la Teca” como se le conoce, es una mujer de ejemplo y de lucha, que estudió la Licenciatura en Derecho en la UPAV, estudió Ingeniería en Administración en el TecNM, pero que toda su vida se ha dedicado principalmente a cantar.

