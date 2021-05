Demandan en el Congreso la búsqueda y localización de periodista oaxaqueño

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 5 de mayo de 2021.- En el Congreso del Estado de Oaxaca fue presentada una propuesta para exhortar al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), con la finalidad de que realice las acciones de búsqueda y localización del periodista oaxaqueño Francisco Ramírez Padilla.

El pasado 30 de abril, el periodista del diario Tiempo, Francisco Ramírez, desapareció alrededor de las 10 de la noche cerca de su domicilio, en el municipio de San Jacinto Amilpas, en la zona metropolitana de Oaxaca.

Por esta situación se solicitó a la FGEO que emprenda las acciones necesarias para localizar con vida al comunicador. También, para que se coordine, de manera efectiva, con las instancias y dependencias correspondientes para dicho fin.

En el Estado, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), informó que del 2015 al 12 de abril del presente año, se ha iniciado un total de 273 investigaciones derivadas de quejas y cuadernos de antecedentes, relacionados con violaciones a los derechos de periodistas.

El llamado legislativo se suma a pronunciamientos como el realizado por la Organización Artículo 19, el cual solicita a la Comisión Nacional de Búsqueda aplicar el Protocolo Homologado para la búsqueda de personas, y garantizar la localización con vida de Francisco Ramírez.

