Analiza Tecnológico de Tuxtepec, regreso gradual a clases presenciales

-Esto acatándose a las instrucciones del sector salud y del director general del tecnológico de México.

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que se vacunara contra el covid a los maestros del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, el Director del plantel Santiago Torres Loyo señaló que podría haber un regreso de estudiantes de manera gradual.

Explicó que todo el personal de esta institución se vacunó tanto docentes como de apoyo a la docencia, lo que da una posibilidad de que una vez que se cumpla el plazo después de recibir la dosis, puedan darse el regreso de los estudiantes de forma gradual.

Esto será dependiendo de las instrucciones del sector salud, pero además de las indicaciones que haya por parte de la dirección general del tecnológico de México, “nuestro deseo es que a la brevedad, como lo han expresado algunos estudiantes y algunos docentes, ya se dé y seguramente se va a dar de manera gradual”.

El Director, comentó que actualmente hay 2 400 estudiantes en las diversas carreras, y que hay la posibilidad de que parte de esta plantilla regrese antes de finalizar el ciclo escolar, dependiendo como se vayan dando las condiciones “eso del retorno, mucho tiene que ver con los programas de estudio, hay algunos que contemplan talleres y laboratorios, de esos son de donde tenemos mayor presión de los estudiantes por acercarse ya a sus equipos y prácticas”, señaló.

En cuanto a los grupos en donde son alrededor de 40 estudiantes, podrían regresar 20 unos días de la semana, y los demás días los otros estudiantes, para evitar que todos se concentren en el salón de clases.

Pero además aclaró que en unas carreras en donde los programas son diferentes, pueden desarrollarse de manera virtual, “es una evaluación que tenemos que hacer con las áreas académicas, por eso decidimos que de manera gradual”.

