Sube a 24 el número de muertes por el desplome en Línea 12 del Metro en CDMX

– 21 murieron en el lugar y otras tres en el hospital, apenas van 5 identificados.

SIM EMBARGO.MX

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).– Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó este martes que subió a 24 el número de personas que perdieron la vida por el derrumbe que se registró anoche en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

En videoconferencia de prensa, acompañada de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que sólo cinco de las víctimas mortales han sido identificadas hasta el momento. De las 24, 21 murieron en el lugar y otras tres en el hospital.

“Suman 24 personas que lamentablemente perdieron la vida. 21 de ellas en el lugar y tres más en el hospital. Hasta el momento se ha identificado solamente a cinco personas fallecidas, por lo que la Fiscalía General de Justicia trabaja arduamente en la identificación de las personas fallecidas que están en la Coordinación Territorial Iztapalapa 6, donde se atiende también a todas las personas que no tengan certeza del paradero de su familiar y también se puede llamar al Locatel para recibir la atención”, detalló la funcionaria.

Además, precisó que “se tiene registro de 79 personas trasladadas a hospitales. Al momento, 15 personas permanecen en hospitales públicos de la Ciudad de México y 12 en hospitales del ámbito federal. Seguimos trabajando en la actualización de los hospitalizados en nosocomios”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario