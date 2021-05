Se suman morenistas a Toño Amaro

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Morenistas del municipio de Soyaltepec, se sumaron a la campaña del candidato a diputado federal del distrito 01 por la coalición PRI, PRD y PAN, Toño Amaro Cancino.

Durante un acto de campaña realizado en Corral de Piedra, los militantes de Morena aseguraron haber equivocado el rumbo al impulsar a dicho partido ya que no respondió a las causas ni de los indígenas ni de las mujeres y hombres del campo.

Por ello, dijeron, corrigen el rumbo de su voto y apoyarán a los candidatos de la coalición Va por México, porque es necesario cambiar la realidad en qué se encuentra el país.

Toño Amaro agradeció la adhesión de los morenistas y recordó que en otros municipios ha recibido muestras de apoyo de militantes tanto de ése partido como de otros, por lo que dijo el triunfo está seguro y Va por México!

