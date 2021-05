Retrasa Javier Villacaña arranque de campaña porque IEEPCO no ha validado candidaturas

-Dijo que será respetuoso de la ley y que por ello retrasó la presentación de su planilla y de sus compromisos

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato de la coalición “Va por Oaxaca” Javier Villacaña Jiménez, dijo que será respetuoso de la ley, por ello en conferencia de prensa afirmó que decidió postergar la presentación de su planilla y 15 de los 70 compromisos que firmará ante la sociedad, debido a que el Consejo General del IEEPCO no ha validado los registros de los candidatos.

Mencionó que la principal motivación para desarrollar estas setenta acciones es si familia, pues afirmó que al igual que quiere que su familia esté bien, también la población debe estar bien, señaló que en estos momentos está cosechando lo que sembró en su anterior administración, tanto así qué hay grupos de Morena que se están sumando a su proyecto, son embargo por el retraso del IEEPO no se han podido pronunciar.

Villacaña Jiménez estuvo acompañado por la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN Natividad Díaz Jiménez, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Eviel Pérez Magaña, en su intervención Pérez Magaña reiteró que el partido y la coalición serán respetuosos de la ley y que no caerán en provocaciones de sus adversarios políticos.

Hasta el momento el Consejo General del IEEPCO se encuentra sesionando para definir las candidaturas, sin embargo aún no se han aprobado, incluso en la sesión están proponiendo que se reserven las candidaturas de Fuerza por Mexico y que se les dé un plazo de doce horas para subsanar sus registros.

