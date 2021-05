Registran los SSO 45 casos nuevos de COVID-19 durante el fin de semana

-Exhortan continuar con medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia.

Oaxaca de Juárez, Oax., 3 de mayo de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) tienen registrados del 1 al 3 de mayo, 45 casos nuevos de COVID-19, sumando 46 mil 016 casos acumulados, a la fecha hay 236 activos.

Así lo informó la Jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López, quien detalló que se han notificado 75 mil 051 casos, de los cuales 24 mil 471 son negativos, hay 4 mil 564 sospechosos, 42 mil 285 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan seis nuevas defunciones, sumando de manera acumulada tres mil 495 decesos.

La Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 31 mil 430 casos confirmados y mil 836 defunciones, el Istmo tres mil 841 y 575 muertes, Tuxtepec dos mil 888 y 345 decesos, Costa dos mil 312 y 242 fallecimientos, Mixteca tres mil 927 y 340 pérdidas fatales y la Sierra mil 618 y 157 defunciones.

Los 45 casos nuevos registrados del 1 al 3 de mayo se distribuyen en 22 municipios, siendo los que mayor número de casos presentaron: Oaxaca de Juárez con 15, Juchitán de Zaragoza cuatro, Tlaxiaco y Santa María Huatulco tres cada uno, Cuilapam de Guerrero y Santa Cruz Xoxocotlán dos respectivamente; el resto un solo caso.

De los tres mil 495 defunciones el grupo de edad más afectado es el 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 651, 769 y 513 respectivamente. Por sexo, dos mil 264 han sido hombres y mil 231 mujeres; las comorbilidades asociadas a las defunciones son la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Nakamura López, dijo que en relación a Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) por la vacuna Pfizer-BioNTech, se han notificado en total 571 casos, de los cuales de primera dosis fueron 369 y segunda dosis 202, siete casos graves y 564 no graves. De éstos, 453 son mujeres y 111 hombres; los síntomas fueron cefalea, dolor o sensibilidad local, astenia y mialgias.

En relación a la vacuna de AstraZeneca, se notificaron nueve casos en la primera dosis no graves, cinco mujeres y cuatro hombres presentaron principalmente cefalea, fiebre, escalosfríos, y mialgias. De la vacuna SINOVAC se notificaron 20 casos, 17 de primera dosis, tres de segunda dosis; hubo dos casos graves que ya habían sido notificados, presentaron dolor o sensibilidad local, adinamia, astenia y mareos.

De la vacuna Cansino Biologics se han notificado 35 casos, todos en primera dosis, dos graves ya notificados, 33 no graves; los síntomas que presentaron son adinamia, astenia, náuseas y mareos.

En relación a la ocupación hospitalaria, a la fecha es del 17.7% global con 105 camas ocupadas, cuatro hospitales tienen una ocupación del 100%. Por Jurisdicción Sanitaria los Valles Centrales cuentan con 56 camas ocupadas que corresponden al 18.1%, Istmo 15 camas con 12.3%, Tuxtepec con 16 camas con 26.7%, Costa 10 camas con 18.9%, Mixteca ocho camas con el 22.2% y Sierra 0 camas.

Mencionó que existen seis centros de valoración de primer contacto para pacientes en la zona conurbada, como el hospital general de zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital general Dr. Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud Urbano 1, el Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.

Finalmente, ante cualquier emergencia pueden llamar al 911, y dijo: “no olvidemos el uso correcto de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia”.

