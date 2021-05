Recibe Oaxaca 496.4 millones de dólares en captación de remesas durante el primer trimestre del 2021

-Oaxaca se encuentra en el séptimo lugar a nivel nacional

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 3 de mayo de 2021. -El Gobierno del Estado a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), informa que, con base a la información publicada por el Banco de México, llegaron al país de enero a marzo del presente año, un total de 10 mil 623.27 millones de dólares en concepto de recepción de remesas, hubo un incremento del 13% en comparación con el mismo lapso de tiempo del 2020, cuando se recibieron un total de 9 mil 397.71 millones de dólares, lo que representan mil 225.56 millones de dólares de aumento.

La dependencia informó que, durante este primer trimestre del 2021, Oaxaca recibió un total de 496.4 millones de dólares en remesas, monto que se incrementó un 2.4% a lo captado en el mismo periodo de tiempo que el año pasado, lo equivalente a 12.1 millones de dólares más.

Destacó que de enero a diciembre del 2020, los envíos por parte de la comunidad migrante a la entidad alcanzaron mil 897.6 millones de dólares, incrementando así en 74.2 millones de dólares a lo captado en 2019, cuando se tuvo registro de mil 823.4 millones de dólares, respectivamente.

Pese a las dificultades que se viven en todo el mundo derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, Oaxaca se encuentra en el séptimo lugar a nivel nacional en la recepción de remesas por debajo de Guerrero con 541.2 millones de dólares, Estado de México con 614.1 millones de dólares, Ciudad de México con 625.8 millones de dólares, Guanajuato con 861.1 millones de dólares, Michoacán con mil 048.5 millones de dólares, y Jalisco con mil 167.6 millones de dólares.

Asimismo, apuntó que el municipio con mayor captación de remesas durante este primer trimestre fue Oaxaca de Juárez con 82 mil 537, seguido por Huajuapan de León con 36 mil 120, Tlacolula de Matamoros con 22 mil 312, San Pedro Mixtepec con 21 mil 396 y Tlaxiaco con 19 mil 255.

Finalmente, con base en el Anuario Migración y Remesas del Gobierno de la República, las principales fuentes de trabajo de mexicanos en los Estados Unidos se encuentran: construcción, manufactureras, labores profesionales y administrativas, hostelería y restaurantes, salud y educación, comercio, transporte y electricidad, financiero, agricultura, gobierno, minería y petróleo.

