Presenta candidato a la Diputación local por el 02 Pepe Villamil, solicitud para debate

-La solicitud la hizo en días pasados y espera que se realice este ejercicio

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Candidato del Partido Nueva Alianza (PANAL) a la Diputación local por el Distrito 02 José Humberto Villamil Azamar, dijo que en días pasados presentó ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, (IEEPCO) una solicitud para un debate entre los demás que buscan el voto.

Señaló que hacer este debate entre quienes aspiran a un curul en el congreso local, es necesario que presenten sus propuestas y así la ciudadanía conozca cada una de éstas, y analice el voto el próximo 6 de junio, “yo pienso que es un ejercicio sano”, agregó.

La solicitud la hizo en días pasados y espera que pronto el IEEPCO le dé una respuesta, y este ejercicio se pueda realizar.

El candidato, dijo que en su recorrido casa por casa que ha realizado por las colonias y comunidades de Tuxtepec, ha llevado sus 6 ejes en los que basa su campaña con los que busca mejorar las condiciones del municipio.

Sin embargo, puntualizó que si la ciudadanía quiere aportar alguna idea o sugerencia, que lo haga, ya que lo que se busca es escuchar y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de este distrito local.

Pidió a los ciudadanos que le den un voto de confianza el próximo 6 de junio.

