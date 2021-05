“No les vamos a fallar”: Jorge Illescas “chester” en su arranque de campaña en Tuxtepec

-Aseguró que trabajará por un mejor Tuxtepec, con un equipo que quisieran en otro lado.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Al grito de vamos a ganar y no les vamos a fallar, el candidato a la presidencia municipal de Tuxtepec por la coalición del PAN-PRI Jorge Illescas Delgado, arrancó su campaña, en donde aseguró que el triunfo será para él el próximo 6 de junio.

Dijo sentirse feliz y contento de ser el candidato de la coalición PAN- PRI, ya que aseguró que con él está el mejor equipo, que ya quisieran en otro lado, “aquí está el comerciante, aquí está el ama de casa, aquí está el tuxtepecano y la tuxtepecana de trabajo, por eso me siento comprometido con ustedes y no les voy a fallar”, dijo.

Rodeado de militantes priistas, panistas, familiares, así como tuxtepecanos, señaló que es necesaria la unidad entre todos ya que con su proyecto hay voluntad, experiencia para que las cosas se puedan hacer, “me voy a esforzar, construyendo juntos el Tuxtepec que queremos”, “sé lo que necesita Tuxtepec, Tuxtepec está enfermo y ya llegó la receta y la receta se llama Chester”, dijo.

El candidato y reiteró que tiene un compromiso con los sectores tuxtepecanos y que va a trabajar por ellos, sirviéndole a cada uno de ustedes “les digo que Tuxtepec necesita de ustedes, aquí hay gallo, hay experiencia y me voy a esforzar porque tengo la experiencia” .

Así mismo también pidió el voto para el candidato a la Diputación Federal Antonio Amaro Cansino, así como para la candidata a la diputación local Marichuy Mendoza, ya que trabajando en coordinación habrá más beneficios para el municipio de Tuxtepec.

