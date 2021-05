Morena dejó de ser una opción de izquierda: Hugo Jarquín

-Retó al candidato de Morena Francisco Martínez Neri a un debate público, si pierde que renuncie a la candidatura afirmó.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Morena dejó de ser una opción de izquierda al no llevar un proceso interno para la selección de candidatos de manera transparente, sino que sirvió a intereses personales, así lo manifestó el líner de la UCD y representante en Oaxaca del Frente Cuarta Transformación Hugo Jarquín.

Refirió que debido a esta situación, no apoyará al candidato de Morena a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez Francisco Martínez Neri, en conferencia de prensa dijo que las organizaciones que representa apoyarán a los mejores candidatos en cada uno de los municipios y distrito sin tomar en cuenta el partido político.

Agregó que en una semana dará a conocer la lista de candidatos que la UCD, el Frente Cuarta Transformación y la organización ocho regiones que van a apoyar, reiteró que no apoyará a Martínez Neri debido a que su designación se dio por imposición y no por un proceso democrático como en su momento lo anunció la dirigencia de Morena.

Cabe recordar que tanto Martínez Neri como Hugo Jarquín fueron diputados federales, el primero en la 63 legislatura y el segundo en la 62 legislatura, en ese sentido Hugo Jarquín retó públicamente al candidato de Morena a un debate, en dónde cada uno demuestre quién es cada quien y qué ha hecho cada quien por la capital.

Dijo que si pierde respetará al candidato y si le gana, le pedirá que renuncie a la candidatura, porque no es digno de representar dicha candidatura a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario