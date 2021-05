IEEPCO sin avalar registros de candidatos municipales; arranques de campaña se retrasan en Oaxaca de Juárez

-Varios candidatos tuvieron que cambiar la hora de sus arranques, sólo Francisco Martínez Neri arrancó su campaña en la madrugada

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Debido a que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) no ha aprobado los registros de las candidaturas a las presidencias municipales, por ello algunos candidatos no iniciaron sus campañas durante la madrugada, salvo el candidato de Morena Francisco Martínez Neri.

El candidato de la coalición “Va por Oaxaca” Javier Villacaña Jiménez, retrasó su conferencia de prensa hasta que el órgano electoral apruebe los registros, lo mismo hizo el Partido Nueva Alianza (PANAL), algo similar pasó en Tuxtepec en dónde varios candidatos tuvieron que cambiar la hora de su arranque.

Habrá que esperar qué sucederá con el candidato de Morena Martínez Neri, pues podio haber incurrido en un delito electoral, al no estar aprobado los registros por parte de la autoridad electoral.

Cabe recordar que en días pasados el IEEPCO amonestó de manera pública a todos los partidos políticos ya que no cumplieron con las cuotas de equidad de género, jóvenes, adultos mayores, comunidad LGBTQ+ y personas con discapacidad, dándoles un plazo de 24 horas para hacer las correcciones necesarias.

