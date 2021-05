Hilda Luis, mujer valiente que transformará Oaxaca

-Es momento de un cambio, es momento que una mujer gobierne.

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oaxaca., 4 de mayo de 2021.- En el marco del arranque de campaña, la candidata a la presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, Hilda Graciela Pérez Luis depositó una ofrenda floral, al pie de uno de los íconos más grandes de nuestro país, Benito Juárez García.

Dicho acto fue por cada una de las mujeres que hoy ya no están, aquellas que les arrebataron su presente y futuro, por la lucha que día a día las mujeres siguen dando.

En este contexto Pérez Luis, manifestó que su labor es por cada una de las personas forjadas en el calor del trabajo diario, hombres y mujeres que las adversidades los han obligado a ser valientes.

“De aquí es de dónde vengo y a dónde pertenezco, como todas y todos ustedes” recalcó Hilda Luis.

La candidata manifestó que es hora de dejar atrás los silencios convenientes y las inacciones cobardes de aquellos privilegiados y es momento de actuar frente a las necesidades, porque hay que ser valiente para alzar la voz ante la injusticia.

En el inicio de campaña se presentó a las y los integrantes de la planilla, misma que está conformada por: Hilda Graciela Pérez Luis, Óscar Ramírez Vásquez, Rocío Susana Rojas Ramírez, Tobías de Jesús Fajardo Cruz, Laura Susana Chía Pérez, René González Sánchez, Sara Georgina Vargas Juárez, Francisco Raúl Puga Colmenares Caballero, Belma Luz Aguilar Herrera, Amado Miguel Mejía Martínez, María Elsa Cerqueda Hernández, propietarios, hombres y mujeres valientes que transformarán Oaxaca.

Comentarios

