#Crónica Con atraso de 13 horas, IEEPCO avala candidaturas municipales

-La mayoría de los candidatos tuvieron que retrasar sus eventos, para no ser señalados de cometer actos anticipados de campaña.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Fueron 13 horas de incertidumbre, de espera, de guardar momentáneamente las banderas, los volantes, las calcomanías, las brigadas, 13 horas de retrasar el arranque de las campañas a las presidencias municipales, debido a que el IEEPCO no había avalado los registros de ningún candidato en toda la entidad.

Aunque esto no fue impedimento para algunos, por ejemplo para Francisco Martínez Neri, candidato de Morena a la presidencia de Oaxaca de Juárez o para María Luisa Vallejo de Dávila candidata de Nueva Alianza a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, quienes aún no estar oficialmente avalados por el órgano electoral, iniciaron sus campañas en los primeros minutos de este 4 de mayo.

Prácticamente casi todos los candidatos tuvieron que esperar, que retrasar las actividades, porque no querían darle motivos al IEEPCO de que los sancionara por cometer actos anticipados de campaña, algo que podría ser señalado por sus adversarios y a decir de algunos, hasta de perder la elección en la mesa y no en las urnas.

Fue poco después de la una de la tarde, después de más de 4 horas de sesión, que el Consejo General del IEEPCO avaló los registros, los candidatos estaban en la línea de salida, esperando que les dieran luz verde para salir a las calles, durante esas horas de espera, estuvieron en sus casas de campaña siguiendo la sesión del IEEPCO, cuando finalmente se avalaron, salieron a las calles a recorrerlas y tratar de recuperar el tiempo perdido.

En la capital oaxaqueña el candidato de la coalición “Va por Oaxaca” Javier Villacaña Jiménez se fue al crucero de fonapás, ahí inició su campaña, el Partido Nueva Alianza (PANAL), dio una conferencia de prensa para presentar a sus candidatos y así el resto de los partidos fueron saliendo a las calles para iniciar sus campañas y recorridos.

En Santiago Juxtlahuaca tampoco fue la excepción, pues el candidato de Morena a Presidente Municipal Arsenio Mejía, también esperó a que se hicieran oficiales los registros para poder iniciar con su campaña y buscar el voto ciudadano.

En la sesión del Consejo General del IEEPCO, se dio a conocer que a Dante Montaño Montero edil de Santa Lucía del Camino y a Yolanda Santos Montaño edil de San Jacinto Amilpas , quienes buscaban la reelección, se les negó el registro por haber sido sancionadas por cometer violencia política en razón de género.

