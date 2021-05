Congelados arranques de campaña en Valle Nacional, Jacatepec y Chiltepec

-Hasta el momento los candidatos permanecen a la espera de la aprobación del IEEPCO

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Congelados los arranques de campaña en Valle Nacional, Chiltepec, Jacatepec, ante la falta de aprobación del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca.

Desde la madrugada de este martes se desactivó el movimiento que tenían planeado realizar con motivo del proceso municipal, sin embargo al darse a conocer que el árbitro electoral aún estaba en sesión, desistieron de sus actividades hasta nuevo aviso.

Se contemplaban caminatas por toda la población asi también como mítines en la explanada municipal, además de la musicalización para la promoción al voto durante todo el día, algo que ha generado algunas molestias entre la ciudadanía, debido a la contaminación auditiva que esto provoca sobre todo en las noches.

Hasta el momento los 11 candidatos se encuentran sumergidos en sus bunkers, mientras los simpatizantes siguen confundidos por esta situación, sin embargo acatan las decisiones de su partido para permanecer tranquilos hasta que el IEEPCO, de luz verde para que se inicie con las campañas políticas para elegir al presidente municipal.

