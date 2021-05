Caballo que alcanza gana, afirma aspirante a candidato de Fuerza Por México en Santa Lucía del Camino

-Señaló que hay actores políticos que no quieren que sea candidato.

Jorge Acevedo

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- El aspirante a candidato de Fuerza Por México a la presidencia municipal de este municipio conurbado a la capital oaxaqueña Adrián Rojas, informó que en lo que solventa su registro ante el IEEPCO, los integrantes de la planilla recorrerán y llevarán las propuestas que impulsarán.

Agregó que la población de Santa Lucía del Camino cree en el proyecto de Fuerza Por México, en conferencia de prensa dijo que “caballo que alcanza gana”, esto con relación a que en cuanto se apruebe su candidatura, no habrá nada ni nadie que lo detenga, porque afirmó que la planilla de Fuerza Por México es la mejor de todas y así lo ha manifestado la población.

Dijo estar seguro que en este proyecto van las mejores mujeres y los mejores hombres, por ello reiteró el llamado a los habitantes de Santa Lucía a que escuchen las propuestas de los candidatos a concejales y síndicos, quienes comparten la misma visión, de hacer de este municipio un mejor lugar.

Adrián Rojas refirió que a los corruptos y mentirosos hay que decirles adiós, que es tiempo que las personas honestas y con credibilidad están en Fuerza Por México, sobre todo porque la población pide propuestas serias y que no lleguen a ofrecerles cosas que no se podrán llevar a cabo.

