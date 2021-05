Violadas las garantías de trabajadores de la construcción en Tuxtepec, denuncian

-En el marco del día de la Cruz, señaló el Secretario General que han sido desplazados por mano de obra foránea

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario General de los trabajadores de la construcción en Tuxtepec, Francisco Hernández Cortes, señaló que es necesario dar mejores garantías a los trabajadores de la construcción, y en especial que las autoridades federales verifiquen que se cumplan los derechos laborales de estos trabajadores.

Entrevistado en el marco del Día de la Cruz, dijo que las garantías de los albañiles ha sido violadas tanto por las empresas constructoras como por los sindicatos de Oaxaca, quienes realizan la mayoría de las obras en el municipio y traen a su mano de obra, dejando sin trabajo a los albañiles del municipio.

Aunado a que no se les respeta el la afiliación al seguro social, un finiquito al terminar la obra y otras garantías más.

Agregó el líder, que cuando van a realizar una obra en el municipio y es una empresa foránea, con la asesoría de abogados emplazan a huelga esa obra, sin embargo en la junta de conciliación se pasan por alto este emplazamiento haciendo a un lado a los trabajadores del municipio, por lo que aprovecho para pedirle a las autoridades que no sigan violando sus derechos.

Este sindicato legalmente conformado, tiene alrededor de 56 socios y unos 80 adherentes, y de éstos alrededor de 12 son los que tienen un trabajo actualmente.

