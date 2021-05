Por no cumplir paridad de género en candidaturas a ayuntamientos, IEEPCO amonesta públicamente a partidos políticos

-Tienen hasta este lunes para realizar las modificaciones correspondientes, pues el martes inician las campañas

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Consejo Generel del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), amonestó de manera pública a los doce partidos políticos, debido a que no cumplieron con el principio de paridad de género, así como las cuotas de acciones afirmativas en las candidaturas a las presidencias municipales.

Esta decisión se tomó en la sesión extraordinaria urgente que tuvo el Consejo General del IEEPCO este domingo, por lo que dio un plazo de 24 horas para que se realicen las correcciones necesarias, toda vez que a las 00:01 horas de este martes inician las campañas a presidentes municipales en los 153 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos.

El Representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el IEEPCO Elías Cortés, expuso que el partido cumplió con los lineamientos requeridos por el órgano electoral, los representantes de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), también manifestaron su descontento por esta determinación.

Por su parte el Representante de MC Ricardo Conorado Sanginés explicó que su partido cumplió con la paridad de género en los 81 municipios en dónde postularon candidatos y candidatas y es que el acuerdo CG56/2021 establece que los partidos políticos no cumplieron con los prinicipios de paridad de género, con las cuotas para adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, indígenas, afromexicanos y de la comunidad LGBTQ+.

