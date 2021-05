Por conflicto en Sola de Vega, comisionada pide ayuda del Presidente López Obrador

-Pide que se envíen elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal para garantizar la seguridad en la zona

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Comisionada del municipio Villa Sola de Vega Bartola Santos Peralta, pide al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que intervenga para resolver el conflicto en este municipio, pues debido a la violencia que se sufre muchas personas han perdido la vida, dejando a varios niños huérfanos.

Asimismo pidió que haya presencia de la Guardia Nacional y de la policía estatal para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio, y es que el pasado 23 de abril se registró un ataque armado, en el que perdieron la vida siete personas y tres más resultaron heridas.

El enfrentamiento se dio entre habitantes de las comunidades de Santa María Sola y El Guayabo, en aquella ocasión se retuvieron a diez personas y dieciseis integrantes de la Fiscalía General del Estado, quienes finalmente fueron liberadas, cabe mencionar que la retención fue hecha por habitantes de ambas comunidades.

Fue el domingo 25 de abril cuando fueron sepultados las últimas cinco víctimas del enfrentamiento, dicho conflicto se dio por conflictos por límites de tierras, en su momento el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Sola de Vega Germán Santos, acusó a los pobladores de la comunidad de El Guayabo de ser los que iniciaron la agresión.

Por todo esto es que la Comisionada de Villa Sola de Vega pide al gobierno federal y estatal que envíen a la Guardia Nacional y a la policía estatal para garantizar la seguridad de los pobladores, cabe mencionar que en días pasados el congreso aprobó la desaparición de poderes en ese municipio.

