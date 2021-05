Luís Alberto Sosa dará continuidad a programas federales y estatales que benefician a la población

-El candidato de Morena recorrió la localidad de Las Lomas de Santa Cruz Amilpas.

Redacción

Santa Cruz Amilpas, Oaxaca.- El candidato a la diputación local Luis Alberto Sosa Castillo recorrió la localidad de Lomas de Santa Cruz Amilpas junto con el candidato a la diputación federal Azael Santiago Chepi con el objetivo de llevar sus mensajes de campaña y principalmente consolidar la Cuarta Transformación.

Reunidos con los habitantes de de la localidad recibieron las solicitudes para impulsar y continuar los programas federales y estatales que han beneficiado a diversos sectores de la sociedad, principalmente adultos mayores, madre solteras y jóvenes.

Han transcurrido más de siete días desde que Sosa Castillo comenzó su recorrido en los municipios que integran el Distrito 12; casa por casa ha llevado sus propuestas de campaña en beneficio de las y los oaxaqueños.

Las reuniones que el candidato ha realizado suman a la fortaleza de la 4T y a su proceso para conseguir la diputación local en la próxima contienda electoral.

Luis Alberto Sosa Castillo hizo un llamado a simpatizantes de Morena para unirse y movilizarse el próximo seis de junio y efectuar el voto en favor de Morena.

