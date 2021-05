FGEO emite ficha para localizar a reportero de Oaxaca, desapareció el pasado 30 de abril

-Fue visto por última vez en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas de San Jacinto Amilpas. Gremio periodístico demanda la localización del compañero.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) por medio de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), emitió una ficha técnica para encontrar al reportero Francisco Augusto Ramírez Padilla, quien desapareció el pasado 30 de abril.

De acuerdo a la ficha el reportero fue visto por últimas vez en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas del municipio de San Jacinto Amilpas, como seña particular, dos de sus incisivos superiores son postizos, es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.64 metros, tez clara, cara redonda, frente amplia, cejas semipobladas, ojos medianos color café oscuro.

Al momento de su desaparición vestía playera tipo polo color blanco, pantalón de mezclilla azul, llevaba botas casuales color café, traía puesto unos lentes de aumento con armazón café y de manera regular porta una rodillera en el lado derecho de color beige.

La Fiscalía puso a disposición los números 800 007 7628 y el 951 164 6434, el correo electrónico [email protected] y sus redes sociales en facebook [email protected] y en twitter @FGEO_DNOL, para que las personas den datos para dar con su paradero.

