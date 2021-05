Fallece el maestro Aureliano García Mora, ex director de la Apóstol de la Democracia de la 59

-Su escuela era una de las pocas escuelas de la S-59 que había en Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes falleció el maestro y ex director de la primaria Apóstol de la Democracia de este municipio de Tuxtepec, Aureliano García Mora, quien a pesar de que ya era un maestro jubilado, es recordado por sus alumnos.

El ex Director, estaba a cargo de la primaria que se ubica en la avenida 18 de marzo, sin embargo tras conflictos entre secciones, la 59 y la 22, decidió dejar el plantel y fundar su propia escuela Apóstol de la Democracia perteneciente a la sección 59, iniciando una lucha para seguir con la sección 59 en el municipio.

Esta escuela en un principio estuvo en un edificio ubicado en la avenida Carranza, posteriormente en uno ubicado en el muro boulevard, los cuales condicionaron para que los estudiantes tomaran clases . Sin embargo posteriormente se retiró de las aulas.

