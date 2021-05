Desiste ayuntamiento de Tuxtepec, en cambio de sentidos a la calle Juárez

-El sector comercial pidió que no se realizara el cambio, pues podría generar afectaciones en las compras.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante la oposición de comerciantes de la zona centro, el ayuntamiento de Tuxtepec echó reversa al plan de reordenamiento vial que ejecutaría en la calle de Juárez, ante la remodelación de la avenida Independencia.

Apenas el viernes pasado, el director de Desarrollo Urbano, Antonio Santos Sosa, anunció en conferencia de prensa que la calle Juárez entre las avenidas Independencia y 5 de mayo se convertiría en circulación de doble sentido.

Sin embargo, los comerciantes de esa zona centro de este municipio de la Cuenca se opusieron, pues argumentaron que sus clientes no tendrían donde estacionarse y eso afectaría a sus ingresos.

Con el cambio en el sentido de la vialidad se prohibiría el estacionamiento en la vía pública sobre ese tramo, esto con la finalidad de que la circulación fuera fluida.

Como un acto de sensibilidad con el sector, el ayuntamiento no aplicará su plan, por lo que el personal procedió al retiro de las señales viales que se habían instalado este fin de semana respecto a esta prohibición de estacionarse.

Antonio Santos dijo que este cambio de doble sentido solo aplicará los días domingo cuando se realice un evento cultural en la avenida Independencia, con horario de 16:00 a 22:00 horas.

OTROS CAMBIOS

Añadió que se tiene planes a futuro, para mejorar la vialidad de algunas de las arterias más importantes del casco urbano de la ciudad y así ayudar a descongestionar el centro de Tuxtepec, que cada día se ve más afectado por el embotellamiento que se genera en horas pico y se hace intransitable.

Entre algunos, se ha considerado cambiar los sentidos a las calles Matamoros y Melchor Ocampo, para evitar que los autobuses sean causantes de tráfico en los cruces de Libertad y Carranza, siendo que los cambios que se contemplan es que los autobuses salgan directamente sobre el boulevard, al igual que su ingreso por la parte trasera de la terminal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario