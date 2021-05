Aspirantes a la presidencia de Tuxtepec, posponen arranques de campaña

-Esto se debe a que el IEEPCO no ha sesionado para validar las candidaturas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que ya estaban programados los arranques de campañas de los aspirantes a la presidencia municipal de Tuxtepec para los primeros minutos de este martes, tuvieron que cancelarlos debido a que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) no ha sesionado para validar las candidaturas.

Quienes hasta el momento ya cambiaron el horario de sus arranques de campañas son el abanderado del PRI Jorge Illescas Delgado, quien la pospuso para las 10 de la mañana de este martes cuando estaba contemplada para los primeros minutos de este 4 de mayo.

Así mismo, el candidato de Movimiento Ciudadano Noé Ramírez, decidió cambiar el lugar y el horario, y ahora su arranque será en la comunidad de Benemérito Juárez.

Se sabe que la sesión iniciará en unos momentos más, sin embargo es posible que no concluya a la media noche, por lo tanto los aspirantes decidieron cambiar sus arranques de campaña, que estaban programados para los primeros minutos de este 4 de mayo.

