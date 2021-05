Apostarle al Istmo es votar por nuestros candidatos: Eviel

-El Presidente del CDE del PRI Eviel Pérez Magaña visita el Istmo de Tehuantepec en el Día del trabajo y recorre municipios de esta importante región.

Redacción

Istmo de Tehuantepec.- En sus primeros diez días al frente del Comité Directivo Estatal del PRI, el presidente de este instituto político, visitó por segunda vez el Istmo de Tehuantepec, donde se reunió en Salina Cruz con la base trabajadora del municipio, afiliados a tres sindicatos de trascendencia nacional.

Ahí en un enorme salón de reuniones, el líder priísta destacó la importancia que tienen la base trabajadora en el desarrollo de la región y les agradeció el apoyo mostrado para las candidaturas de Sofía Castro a la diputación federal y Gerardo García Henestroza a la diputación local de la Coalición.

Dijo que en el PRI, “hemos escogido a las mejores mujeres y a los menores hombres para que sean nuestros representantes en las Cámaras, pero además, mujeres y hombres con experiencia en pelear los presupuestos, en realizar las gestiones, en llevar la voz de los Salinacrucenses hasta la más alta tribuna del país y del estado.

Ante decenas de trabajadores taxistas, obreros y sindicalizados, Eviel Pérez Magaña sostuvo que los candidatos del PRI, tanto a la diputación Federal, la Local y a la presidencia municipal que inicia campaña este 4 de mayo, son una tríada que garantizará el desarrollo de los municipios del istmo y su potencial geoestratégico.

Más tarde, visitó el municipio de Santiago Laollaga, tierra de la candidata a diputada local Aksa Toledo, donde se reunió en varios barrios con militantes del PRI que se mostraron molestos por la pérdida de programa sociales como Prospera y las Instancias Infantiles.

Ahí, el líder estatal del PRI, apuró a la militancia priísta a llevar el mensaje de optimismo derivado del trabajo que realizarán en la Cámara Federal Óscar Toral y en la Local Aksa Toledo en una mancuerna que le dará resultados en gestiones para la producción y comercialización del mango, la papaya y todos los productos agrícolas que produce el sector primario.

Eviel Pérez Magaña dijo que es el tiempo del Istmo de Tehuantepec, es el tiempo de que estas comunidades impulsen el potencial que tienen en la producción y comercialización de productos, pero también en industrias como las energías renovables que son las que generan importantes empleos y que la actual administración ha desdeñado y avasallado desde el Gobierno Federal.

Por eso dijo, es muy importante que este ejército de hombres y mujeres que son los militantes de nuestro partido, salgan a las calles, a las casas, a las colonias, a los barrios a las comunidades, a platicar con las familias, los amigos, los grupos sociales y todos aquellos que nos ayuden a ganar la elección del próximo seis de junio.

En dos años, hemos perdido valor como país, sostuvo el líder priísta, porque programas sociales reconocidos internacionalmente como oportunidades que potenciaban al eje de la sociedad que es la familia, al través de apoyos a las jefas y pilares que son las mujeres, fueron retirados por decisiones unilaterales y ocurrentes.

Por eso debemos tener representantes populares en la Cámara Federal y en la Local que es donde se aprueban los presupuestos para que sean aterrizamos en los municipios y por eso, explicó debemos votar tres de tres para que tengamos las coincidencias necesarias que lleven a los pueblos del istmo al desarrollo sostenible y sustentable.



