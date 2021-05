Analiza 64 Legislatura reforma para brindar atención prioritaria a jefas madres de familia

San Raymundo Jalpan, Oax. 2 de mayo de 2021.- El Congreso de Oaxaca estudia una iniciativa de Ley, la cual propone garantizar atención gubernamental prioritaria a las familias cuyo sustento dependa al cien por ciento de mujeres.

Se trata de la adición de un segundo párrafo al Artículo 110 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Oaxaca, para que en caso de alguna emergencia social, provocada por una catástrofe natural, sanitaria o bélica, las jefas de familia tengan acceso a un ingreso económico mínimo que cubra sus necesidades básicas.

Está propuesta Legislativa busca atender una realidad social provocada recientemente por la pandemia generada por la Covid-19, la cual ha provocado una reducción de los niveles de ocupación de las mujeres, situación que representa un retroceso y empobrecimiento de las familias oaxaqueñas.

Atender de manera inmediata asegurará un desarrollo sustentable, con igualdad y perspectiva de género, y además de ser un mecanismo para la recuperación económica social, también contribuya al desarrollo de las mujeres y las familias de estás.

En el Estado de Oaxaca la población económicamente activa es de 56.8 por ciento, de la cual el 40.2 por ciento son mujeres, por está razón el gobierno está obligado a diseñar política públicas para la reactivación económica.

