8 son los abanderados para buscar la presidencia municipal de Tuxtepec

-Conoce quienes son los candidatos que este martes inician campaña.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes inician las campañas en busca de la presidencia municipal de Tuxtepec, hasta el momento son 8 los que levantaron la mano y quienes buscarán el voto de los tuxtepecanos.

La única mujer que hasta el momento va en busca de la presidencia municipal es María Luisa Vallejo por el Partido Nueva Alianza (PANAL) , ex esposa de Fernando Bautista Dávila, quien falleció hace menos de un año a causa de covid.

Fue presidenta del DIF por 4 años pero renunció a principios de este 2021.

Por el PAN-PRI, es Jorge Illescas Delgado el abanderado, su último cargo que tuvo en el gobierno del estado fue Coordinador de gira del Gobernador Alejandro Murat, y participó en el proceso pasado en busca de la Diputación federal por este distrito 01, ha sido director del registro civil en el estado y Director de unidades móviles.

Irineo Molina Espinoza, es el candidato de MORENA, fue presidente municipal de San José Chiltepec en 2 ocasiones, diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), y en el pasado proceso electoral buscó la diputación federal, elección que ganó, sin embargo en este mes de marzo pidió licencia de manera indefinida, para buscar la presidencia de Tuxtepec.

El presidente municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez, también competirá en este proceso, y será el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), fue director del instituto municipal de la vivienda y también tesorero en el periodo 2017-2018.

Recordemos que tomó protesta como presidente municipal tras la muerte de Fernando Bautista Dávila, en el mes de julio.

Cornelio Parra Montor, buscará el voto por el Partido Unidad Popular (PUP), es comerciantes y también fue presidente de la CANACO en este municipio, en los últimos años ha externado su molestia hacia los funcionarios, ya que asegura que deben de trabajar más.

Ángel Desgarennes es el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), y en los últimos años el joven político ha militando en estas siglas como coordinador, participó en el proceso del 2015 en busca de la diputación federal.

El abanderado del reciente Partido Fuerza por México es Horacio Orozco Ortiz, conocido notario de este municipio, y quien en días pasados presentó un plan de trabajo y a su planilla, conformada por médicos, abogados y ciudadanos.

Felipe Emanuel Domínguez Sarmiento, dirigente de la organización 23 de octubre, pretendía ser el candidato de MORENA, sin embargo al no ser el elegido se fue al Partido del Trabajo.

Estos son los 8 candidatos que a partir de este martes empezarán a caminar por el municipio en busca del voto.

