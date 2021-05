Renovación de dirigencia, hasta que haya condiciones para realizar asamblea estatal: Sección 22

-Wilbert Santiago dijo que la JLCA determinó dar prórroga a las dirigencias sindicales, debido a que por la pandemia no se pueden realizar eventos masivos.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Hasta que existan las condiciones necesarias para realizar una asamblea estatal, se analizará la emisión de la conovocatoria para renovar a la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así lo manifestó el vocero de la gremial Wilbert Santiago.

Y es que durante la marcha que realizó la Sección 22 en el marco del día del trabajo, un grupo de docentes pidieron la salida de Eloy López Hernández de la Secretaría General, así como el que se lleve a cabo el proceso de renovación de la dirigencia sindical, en ese sentido Wilbert Santiago mencionó que ese tipo de reclamos son válidos.

Agregó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) determinó ampliar los términos de las dirigencias de todos los sindicatos, ya que por la pandemia no se pueden realizar eventos masivos para que los agremiados puedan llevar a cabo sus asambleas generales para renovar a sus dirigencias.

El magisterio oaxaqueño entregó un documento político al gobierno del estado, para que se atiendas sus demandas, el vocero explicó que debido a la pandemia no se pudo realizar un pliego petitorio como tal, por ello la comisión política entregó ese documento en el complejo de Ciudad Administrativa.

