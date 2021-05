Ordenan la inmediata liberación de “El Güero”, Palma Salazar

El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco notificó este 1 de mayo, a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyC), sobre la resolución que absuelve a Jesús Héctor o Héctor Luis Palma Salazar, alías «el Güero Palma», de la acusación en su contra por la comisión del delito de delincuencia organizada, presentada por el Ministerio Público de la Federación, en la causa penal 6/2018-IX.

En virtud de lo anterior, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco ordenó la inmediata y absoluta libertad de Palma Salazar únicamente por el delito y causas referidas, aunque estableció que éste podría permanecer recluido en caso de encontrarse a disposición alguna otra autoridad judicial por distinto delito.

Para dar cumplimiento a la resolución judicial, el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social se encuentra en proceso de consultas con la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 fiscalías de las entidades federativas, a fin de corroborar la no existencia de causa alguna en curso contra Palma Salazar.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha consultado formalmente al Gobierno de Estados Unidos de América, a través de su embajada en México, sobre si el Departamento de Justicia de ese país cuenta con alguna solicitud de extradición en contra de la persona en cuestión.

Una vez desahogadas las consultas referidas -que están en proceso en virtud de haberse recibido el oficio hoy, día no laborable- se procederá en consecuencia conforme a lo mandatado en la sentencia del juez y según lo dispuesto por la legislación aplicable.

