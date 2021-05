Luis Alberto Sosa Castillo escuchó atentamente las necesidades de los habitantes de San Felipe Tejalapam

-Se comprometió a velar por el bienestar de las y los habitantes del municipio y del Distrito 12.

Redacción

San Felipe Tejalapam, Oaxaca.- El candidato a Diputado Local por Morena Luis Alberto Sosa Castillo, conmemoró el día del trabajo caminando al lado de los habitantes de San Felipe Tejalapam, en la explanada principal se reunió con los habitantes para refrendar el compromiso con el partido y su campaña, con la autoridad en turno se organizaron para salir caminando a la agencia de policía La Unión, donde los esperaban el agente municipal, el comisariado ejidal y su cabildo.

Adultos mayores, madres y padres de familia guiaron al candidato por la comunidad en tiendas y casas para compartir su mensaje de campaña; durante el camino los habitantes platicaban en confianza con Luis Alberto, a quien le externaban las preocupaciones y necesidades que existen desde hace varias administraciones las cuales han sido postergadas.

Una de las principales preocupaciones de la comunidad es la falta de agua a causa de las condiciones climatológicas globales que están afectando de manera directa a los campesinos; Sosa Castillo compartió dicha preocupación, y se sumó a buscar alternativas en beneficio de los campesinos del distrito 12.

En el trayecto se reunió con más simpatizantes, quiénes ven al candidato como la base para seguir con la consolidación de la 4T (Cuarta Transformación) y en él vislumbran un cambio verdadero, el candidato se comprometió a estar al pendiente y a continuar visitando la comunidad para velar por el bienestar de las y los habitantes del municipio y del Distrito 12.

