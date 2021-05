Lluvias muy fuertes para Chiapas, y fuertes en Oaxaca, se pronostican para este domingo

-Temperaturas superiores a 40 grados Celsius se estiman para 12 estados del país.

El pronóstico del tiempo para este domingo es de lluvias muy fuertes (de 50.1 a 75.0 milímetros [mm]) para Chiapas; fuertes (de 25.1 a 50.0 mm) para Oaxaca; chubascos (de 5.1 a 25.0 mm) para Puebla, Tabasco y Veracruz, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5.0 mm) para la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Tlaxcala. En Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, las lluvias pueden acompañarse de granizo.

Asimismo, se prevén condiciones para tormentas eléctricas en Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Viento con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora (km/h) y tolvaneras se prevén para Chihuahua; de 70 a 80 km/h para el Golfo de California; tolvaneras y rachas de la misma intensidad se esperan en Baja California y Sonora, y rachas de 60 a 70 km/h, también con tolvaneras en Coahuila y Durango.

Se pronostica viento del sur, con rachas de 60 a 70 km/h en el sur de Veracruz y el Istmo de Tehuantepec, así como rachas de viento de 50 a 60 km/h para Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.

En el transcurso del día, se mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso en la Península de Yucatán y el noreste, centro, occidente, oriente, sur y sureste del país, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Campeche, Chiapas, Guerrero, norte de Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, norte de Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, y de 35 a 40 grados Celsius en Baja California, Coahuila, suroeste del Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, norte y suroeste de Puebla y Quintana Roo.

Las lluvias mencionadas serán provocadas por la humedad proveniente de ambos océanos y la presencia de canales de baja presión en el interior del país. Los vientos en el noroeste y norte de la República Mexicana los generará la aproximación de un frente frío al norte de Baja California, una línea seca sobre Coahuila y la corriente en chorro subtropical, mientras que las altas temperaturas, serán ocasionadas por un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera.

Durante esta mañana, se registraron temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius y heladas en montañas de Chihuahua y Durango, así como de 0 a 5 grados Celsius en sierras de Baja California, Estado de México, Sonora y Zacatecas.

Pronóstico por regiones

Para el Valle de México se prevé cielo medio nublado, viento del suroeste de 10 a 20 km/h, con rachas de 40 km/h y probabilidad de lluvias aisladas. En la Ciudad de México se estima temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius, y para Toluca, Estado de México, máxima de 24 a 26 grados Celsius.

Se pronostica, para la Península de Baja California, cielo parcialmente nublado, ambiente caluroso en zonas costeras, cálido en el resto de la península y viento del oeste de 20 a 35 km/h, con rachas de 70 a 80 km/h y tolvaneras en Baja California, de la misma intensidad en el Golfo de California, y de 50 a 60 km/h en Baja California Sur.

El pronóstico para el Pacífico Norte es de cielo despejado en la mañana, medio nublado por la tarde, ambiente vespertino de cálido a caluroso en zonas costeras y viento del suroeste de 20 a 35 km/h, con de 70 a 80 km/h y tolvaneras en Sonora.

Para el Pacífico Centro, se estima cielo despejado, ambiente de caluroso a muy caluroso hacia la tarde y viento del oeste de 15 a 30 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h en Jalisco y Nayarit.

En el Pacífico Sur habrá viento del sur de 15 a 30 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec, ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso en zonas costeras, y cielo de nublado hacia la tarde, con lluvias muy fuertes en Chiapas, fuertes en Oaxaca y aisladas en Guerrero. Las precipitaciones se acompañarán de descargas eléctricas y condiciones para la caída de granizo.

Para la vertiente del Golfo de México se pronostica cielo de medio nublado por la tarde, viento del sur de 15 a 30 km/h y ambiente de caluroso a muy caluroso por la tarde en zonas costeras. Se esperan chubascos con descargas eléctricas en Tabasco y Veracruz, así como rachas de viento de 60 a 70 km/h en el sur de Veracruz.

Las previsiones para la Península de Yucatán son ambiente de templado por la mañana, muy caluroso hacia la tarde, viento del sureste de 10 a 25 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h y lluvias aisladas para Quintana Roo.

Las condiciones atmosféricas para la Mesa del Norte son de cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, ambiente cálido en la tarde y viento de dirección variable de 15 a 30 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h y tolvaneras en Chihuahua, rachas de 60 a 70 km/h con tolvaneras en Coahuila y Durango y de 50 a 60 km/h en Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas.

Para los estados de la Mesa Central se pronostica viento del suroeste de 10 a 25 km/h, ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso y cielo parcialmente nublado por la tarde. Se prevén chubascos con descargas eléctricas en Puebla, lluvias aisladas en Hidalgo y Tlaxcala, y rachas de viento de 50 a 60 km/h en Guanajuato.

