Legislaré y procuraré el desarrollo de los municipios y el bienestar de la gente: Pepe Villamil

-Con recorridos a pie sostiene encuentros con la sociedad civil escuchando y dando a conocer sus propuestas

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Al continuar su caminar el candidato a la diputación local por el Partido Nueva Alianza en el Distrito de Tuxtepec Pepe Villamil, continúa sus recorridos a pie y los encuentros con la sociedad civil y organizada así como con agrupaciones escuchando a los ciudadanos y dando a conocer las propuestas que presentará en la Legislatura Local pasada la contienda electoral del 6 de junio de la que aseguró saldrá victorioso con el apoyo y voto de los tuxtepecanos.

En la colonia El Nanche Pepe Villamil aseveró que al igual que el partido que abandera él busca que en las próximas elecciones la que gane sea la gente y Nueva Alianza representa trabajo al servicio de la gente.

“Yo quiero cambiar la forma de hacer política a través de la inclusión y seré el vocero del pueblo abriendo espacios para darle la voz, para legislar a su favor y hacer gestión procurando un mayor desarrollo de los municipios y más bienestar para la ciudadanía”, indicó el candidato Pepe Villamil.

Pepe Villamil en la colonia El Nanche, aseguró que como partido Nueva Alianza lo que buscan para las próximas elecciones es que gane la gente, que son un partido al servicio de la gente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario