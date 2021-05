Fiscalía detiene a Toro Ferrer, por ser presunto autor material de agresión y despojo

-Además se detuvieron a otras ocho personas por su presunta participaron en la agresión al caricaturista.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de la denuncia presentada por el caricaturista Pepe Bolaños, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), detuvo a Enrique Toro Ferrer y ocho personas más por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo en prejuicio del caricaturista.

En un comunicado emitido por la FGEO, se informa que debido a la denuncia se abrió la carpeta de investigación 14464/FVCE/OAXACA/2021, en dónde se reporta que alrededor de las nueve de la mañana la víctima fue amenazada con armas de fuego por el probable responsable y otros sujetos, quienes lo obligaron a abandorar su domicilio ubicado en la calle Porfirio Díaz en la colonia centro de la capital oaxaqueña.

Además el documento menciona que para lograr la detención se realizó un operativo por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en el domicilio citado, ahí fue dónde se logró la detención en flagrancia de las personas involucradas, quienes no pudieron acreditar la posesion del inmueble.

Cabe mencionar que el caricaturista oaxaqueño Pepe Bolaños, presentó una denunció ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que la mañana de este sábado varias personas irrumpieron en su domicilio, quienes señaló fueron enviados por el ex Procurador de Oaxaca Enrique Toro Ferrer.

