Con apoyo de colonias avanza Laura Estrada para consolidar la 4T en Tuxtepec

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – La candidata a la diputación local por el distrito 02, Laura Estrada Mauro, concluyó la primera semana de campaña con la visita a 5 colonias de Tuxtepec, que se sumaron al proyecto para consolidar la 4T en el distrito y se comprometieron a brindar el apoyo el 6 de junio.

Recorrió las colonias El Progreso, 18 de Marzo y San Antonio, durante el encuentro con los colonos reiteró el compromiso de vigilar que los recursos de las diferentes secretarías se apliquen y lleguen a los más necesitados.

Laura Estrada Mauro concluyó su visita en la colonia 5 de mayo, tras una semana de actividades, el compromiso por servir la lleva a no detenerse hasta lograr que la transformación sea una realidad, por lo que pidio el apoyo con la promesa de que no los va a defraudar y los hechos son su mejor respaldo.

