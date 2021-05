Caricaturista oaxaqueño denuncia agresión por parte de ex procurador Enrique Toro Ferrer

-El trabajador del periódico El imparcial mencionó que lo encañonaron, lo amarraron dentro de su domicilio

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El caricaturista oaxaqueño Pepe Bolaños, presentó una denunció ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que la mañana de este sábado varias personas irrumpieron en su domicilio, quienes señaló fueron enviados por el ex Procurador de Oaxaca Enrique Toro Ferrer.

Detalló que los hechos se dieron alrededor de las nueve de la mañana cuando estas personas lo despertaron, lo amarraron y lo encañonaron, dijo que al principio pensó que se trataba de un robo, sin embargo minutos más tarde lo liberaron y lo sacaron de su domicilio, en la calle mencionó que se encontró a Toro Ferrer.

Ahí en la calle dijo Pepe Bolaños, le preguntó que qué es lo que estaba haciendo y el abogado le respondió que no le había dejado otra opción y que meterse con él es como meterse con el gobernador, agregó que Toro Ferrer le tomó dos fotografías y le presumió que él resolvía los litigios de tierras del gobierno del estado.

Además dijo que le pidió al abogado que le permitiera recoger sus medicamentos, ya que el caricaturista padece cáncer, sin embargo no lo permitieron, incluso mencionó que Toro Ferrer le dijo que loe prefiere muerto y que esto se debía por un conflicto de un predio.

Y es que Pepe Bolaños fue copropietario con Miguel Benetz, suegro de Toro Ferrer, de un predio que se ubica en la calle Porfirio Díaz 502, añadió que debido a que esta persona falleció, el 67 por ciento de la propiedad le pertenece a él y el resto a la esposa del ex procurador.

Finalmente indicó que en su momento buscó dividir la propiedad, sin embargo esta propuesta no la aceptó, y ahora lo desalojan de su domicilio, por ello presentó una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de secuestro y despojo, señalando a Enrique Toro Ferrer como responsable de algún daño que le pueda ocurrir.

